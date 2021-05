[아시아경제 임혜선 기자] 크록스가 '투명 컬렉션'을 출시했다고 1일 밝혔다.

‘투명 컬렉션’의 ‘클래식 투명 클로그’는 클래식 클로그 디자인에 반투명한 상부 소재를 적용한 신발이다. 최근 재유행하고 있는 젤리슈즈 열풍과 더불어 부드럽고 말랑한 느낌의 상부 소재와 색감이 특징이다. 이 제품 역시 크록스만의 편안한 '크로슬라이트' 소재를 사용해 편하고 무게도 가볍다. 색상은 블랙, 화이트, 디지털 아쿠아, 캔디 핑크 등으로 구성됐다. 가격은 6만4900원이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr