[아시아경제 임혜선 기자] 한국콜마는 뷰티·헬스 프로덕션 플랫폼인 플래닛 147가 10대들의 뷰티 서바이벌 프로젝트 ‘뷰티하이’에 참가할 10대들을 3주간 공개 모집한다고 1일 밝혔다.

플래닛 147은 이번 프로젝트를 통해 그동안의 노하우를 바탕으로 새롭게 K뷰티를 이끌어갈 Z세대 트렌드 세터를 발굴, 플래닛 147과 함께 동반 성장할 수 있는 발판을 제공할 예정이다.

뷰티하이는 10대인 참가자들이 화장품 브랜드를 만들기 위하여 여러 차례의 미션을 수행하며 우승자를 가리는 서바이벌 방식으로 진행된다. 최종 우승자는 심사위원 평가와 함께 온라인 대중 투표를 통해 결정되며, 우승자에게는 1000만원의 상금이 주어질 뿐 아니라, 플래닛 147을 통하여 최종 우승자 브랜드 론칭, 스타일쉐어 단독 입점 및 라이브 커머스를 통해 판매되는 등의 특전을 수여한다.

