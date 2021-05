GS25, 몽골서 치킨 맛집으로…하루 평균 200마리 팔렸다

[아시아경제 임춘한 기자] GS25가 몽골 울란바토르에 지난달 3개점을 추가로 오픈해 총 6개점을 운영하고 있다고 1일 밝혔다. 상반기 중에는 10호점을 넘긴다는 계획이다.

현지 매출을 살펴보면 프레시푸드·카페·치킨 매출이 전체 중 절반을 차지한다. 유목민이 선호하는 생우유와 GS25가 자랑하는 원두커피 CAFE25를 접목시킨 생우유라떼는 하루 평균 200잔이 넘는 판매량을 보이고 있다. 또한 치킨25는 젊은 층으로부터 큰 호응을 받아 10일간 2000마리 이상 팔렸다.

몽골 GS25의 공식 모바일 앱 ‘GS25MN’은 10일간 7만 2000회의 다운로드를 달성했으며, GS25 배경의 인기 드라마 ‘편의점 샛별이’는 몽골 NTV에서 반영된 후 드라마 시청률 3위로 큰 인기를 보이고 있다.

GS25 관계자는“현지 식문화를 이해하고 적용한 차별화 상품이 뜨거운 반응을 보이며 몽골에 성공적으로 안착한 것 같다”며 “현지 특성을 고려한 상품 개발과 한류 열풍을 잇는 자체 브랜드(PB) 상품을 확대해 한 단계 더 도약해 나아갈 것”이라고 말했다.

