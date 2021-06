1분기 말 국내은행 BIS비율 16.73%…소폭 상승

은행지주 자산건전성도 개선

[아시아경제 김진호 기자] 국내은행의 국제결제은행(BIS) 총자본비율이 소폭 상승했다.

금융감독원이 1일 발표한 2021년 3월 말 기준 19개 국내은행의 BIS 총자본비율은 16.73%를 기록했다. 지난해 말(16.52%) 보다 0.21%포인트 상승했다.

BIS기준 총자본비율은 위험가중자산 대비 자기자본비율을 뜻한다. 금융당국의 규제 총자본비율이 10.5%인 점을 감안하면 국내은행은 안정적인 자본비율을 갖춘 셈이다.

1분기 은행들의 총자본비율이 개선된 것은 이 기간 바젤Ⅲ 최종안을 도입한 하나은행과 내부등급법을 승인받은 DGB대구은행의 위험가중자산 규모가 크게 감소된 영향이다.

은행별로 살펴보면 카카오뱅크가 19.85%로 가장 높았다. 씨티은행(19.93%), 하나은행(16.32%), 국민은행(16.00%) 등이 뒤를 이었다. 반면 대출자산이 큰 폭으로 증가한 케이뱅크(14.20%), 수협은행(13.28%) 등은 자본비율이 하락한 것으로 나타났다.

은행지주의 자산건전성도 개선됐다. 3월 말 기준 은행지주회사의 BIS 총자본비율은 15.16%로 직전 분기인 지난해 말(14.63%) 대비 0.53%포인트 상승했다.

금감원 관계자는 "국내은행의 자본비율은 코로나19에 불구하고 상승세 지속하고 있다"며 "다만 일부 은행의 경우 자산 증가속도가 빠르고 보통주자본비율이 상대적으로 낮아 자본비율 관리를 강화해야 한다"고 설명했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr