▶유병철씨 별세, 유재석(경기도일자리재단 상임감사)씨 부친상 = 5월 31일, 전북 고창군 새고창장례식장 특2호실, 발인 2일 오전 11시 30분. (063)563-1001

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr