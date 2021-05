“아빠 육아휴직 장려금 줍니다” 거제시, 6월부터 20만원씩 최대 3개월

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 거제시가 6월 1일부터 육아휴직을 시작하는 남성에 대해 ‘아빠 육아휴직 장려금’ 지급을 시작한다.

장려금은 거제시를 아이 키우기 좋은 도시로 조성하기 위해 추진되는 사업이다.

육아휴직을 통해 여성의 육아 전담을 해소하고, 휴직에 따른 경제적 부담도 완화해 일과 가정에 도움되는 문화를 조성하기 위해 마련됐다.

올해는 지원 첫해로 0~36개월 이내의 자녀 양육을 위해 육아휴직을 사용하는 사람에 대해 지원한다. 2022년은 만 5세 이하, 2023년부터는 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 자녀까지 지원범위가 확대된다.

지원 대상은 2021년 6월 1일 이후 육아휴직을 시작하는 남성으로 신청일 기준 1년 이상 계속해 거제시에 주민등록을 두고 있고, 대상 자녀 나이가 0~36개월 이내여야 하며, ‘고용보험법 제 70조’에 따른 육아휴직 급여 지급요건 등의 조건을 모두 충족해야 한다.

장려금은 월 20만원씩 최대 3개월간 지원한다. 단 육아휴직 급여 특례 적용대상자는 특례 적용 기간이 지난 이후 지원된다.

신청은 육아휴직 시작일 이후 1개월부터 육아휴직 종료일 이후 3개월 이내까지 할 수 있다. 6월 1일부터 육아휴직을 시작하는 사람은 7월1일부터 신청하면 된다.

육아휴직자 또는 배우자가 육아휴직 확인서(사업체에서 발급)와 육아휴직 급여 지급 결정 통지서(고용센터 발급)를 가지고 거제시청 여성가족과(인구정책팀) 또는 주소지 면사무소·주민센터에 방문해 신청서를 작성하면 된다.

자세한 사항은 거제시청 여성가족과 인구정책팀으로 문의하면 된다.

변광용 시장은 “아빠 육아휴직을 통해 자녀와 시간도 가지고 휴직에 따른 경제적 부담을 조금이라도 덜기 바란다”며 신청기한을 놓치지 않고 지원받을 것을 당부했다.

