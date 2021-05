경찰·문체부·인터폴, 5개월간 웹툰 등 저작권 침해 사이트 합동단속

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청 국가수사본부는 문화체육관광부와 함께 다음 달 1일부터 10월 31일까지 5개월간 저작권 침해 불법 사이트 단속에 나선다고 31일 밝혔다.

이번 단속에는 국제형사경찰기구(ICPO·인터폴)도 참여해 피해가 심각한 웹툰 등을 위주로 총 30개 사이트를 선정해 국제공조 수사를 진행할 예정이다.

경찰은 저작권 침해 사이트가 불법 성영상물·도박 등 여타 범죄와 연루된 경우가 많고, 한류 콘텐츠의 해외 진출 확대를 위해 기관 간 공조를 통한 계획적·종합적 단속이 필요하다고 강조했다.

경찰 관계자는 "국가간 경계가 없는 사이버범죄의 특성을 고려해 국제공조수사가 원활히 진행될 수 있도록 문체부와 인터폴간 가교역할을 할 것"이라며 "전세계 인터폴 회원국 수사기관과의 적극적인 협력을 통해 온라인 저작권 범죄가 척결될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편 경찰은 최근 3년간 불법 복제물 유통 침해 사이트에 대해 문체부와의 합동 단속을 벌여 총 50개 사이트를 폐쇄했고, 이 중 27개 사이트의 운영자 등 51명을 검거했다.

