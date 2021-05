경남도, 산림병해충 발생·집중기간 대책본부 운영

산림병해충 집중 방제 기간 운영

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 6월 1일부터 8월 31일까지 산림병해충 집중 방제 기간으로 정하고 대책 본부를 운영한다.

산림병해충 예찰·방제 대책 본부는 긴급 산림병해충 발생 상황에 조기 대응하고 확산 저지 및 방제 효과 극대화를 위해 운영하게 된다.

또한 농림지 동시 발생 병해충에 대해 월동난 조사 결과 및 부화시기 예측 자료 등을 활용해 해당 시·군과 농업부서와 공동대응에 나서기로 했다.

특히 산림과 농작물에 피해를 초래하는 산림병해충의 조기 발견과 신속한 방제를 위해 관계기관과 협조 체계를 구축한다.

강명효 경상남도 산림정책과장은 "산림병해충 집중 발생 기간에 대책 본부 중심으로 예찰·방제를 추진해 피해 최소화에 최선을 다할 것"이라며 "주변에 나무가 죽거나 돌발 병해충 등 피해가 의심되면 가까운 산림부서에 신고해 달라"고 당부했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr