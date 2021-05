[특징주]호전실업, 포스트 코로나 저평가 의류株…초호황 국면 영업익 13배

[아시아경제 박형수 기자] 노스페이스와 언더아머, 애슬레타, 룰루레몬 등 세계적인 스포츠웨어 업체에 의류를 공급하는 호전실업 호전실업 111110 | 코스피 증권정보 현재가 15,700 전일대비 1,500 등락률 +10.56% 거래량 595,529 전일가 14,200 2021.05.31 09:31 장중(20분지연) 관련기사 "호전실업, 애슬레저 시장 성장 따른 수혜"“코로나19로 소비 패턴 변화… 1분기 경기 관련 소비재 주목”호전실업 "안다르 주식 70억원어치 취득…지분율 7.5%" close 주가가 강세다. 코로나19 영향으로 홈트레이닝과 캠핑 등이 인기를 끌면서 수주가 늘고 있다.

31일 오전 9시17분 호전실업은 전 거래일 대비 15.14% 오른 1만6350원에 거래되고 있다.

하나금융투자는 호전실업에 대해 전 세계 의류 시장이 회복하면서 수주 물량이 빠르게 늘고 있다고 분석했다.

최재호 하나금융투자 연구원은 "올 하반기부터 전 세계 1위 애슬레저 브랜드 ‘룰루레몬’ 매출까지 반영하면서 수주 규모는 해를 거듭할수록 증가할 것"이라고 내다봤다.

그는 "노스페이스 수주 금액은 2019년 약 1억달러를 기록한 이후 지난해 약 25% 감소했다"며 "올해는 사상 최대 수주 금액을 기록할 것으로 예상한다"고 설명했다.

이어 "현재까지 들어온 수주 금액만 이미 1억달러 이상인 것으로 추정한다"며 "올 하반기 추가 수주까지 고려했을 때 올해 수주 금액은 2019년을 웃돌 것"이라고 강조했다.

최 연구원은 또 "코로나19 영향으로 자리잡은 애슬레저 시장 성장은 이제 초입 구간"이라며 "우븐(Woven) 소재를 활용해 고기능성 의류를 주로 생산하는 호전실업의 본격적인 실적 성장을 예상한다"고 분석했다.

호전실업이 올해 매출액 3208억원, 영업이익 202억원을 달성할 것으로 추정했다. 지난해보다 각각 9.7%, 1246.7% 늘어난 규모다. 최 연구원은 "현재 주가는 2022년 실적 기준 PER 6.3배에 불과하다"며 목표주가 2만2500원을 제시했다.

이상헌 하이투자증권 연구원은 "신규 거래처가 2019년 17개에서 올해 23개로 해마다 늘어나고 있다"며 "애슬레저 전 세계 1위 브랜드 룰루레몬을 신규 거래처를 확보해 올해 8월부터 매출이 발생할 것"이라고 내다봤다.

그는 "주가는 올해 예상 EPS 기준으로 PER 9.3배에 거래되고 있다"며 "코로나 19 영향 등이 완화되면서 미국 등 해외에서 스포츠웨어와 특수기능성 아웃웨어에 대한 수요가 증가하고 있다"고 강조했다.

