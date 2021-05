농협은행, 기업고객 대상 창립 60주년 기념 이벤트 실시

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 ‘농협 창립 60주년’을 맞아 다음달 1일부터 8월 31일까지 중소기업을 대상으로 '100년을 함께 할 기업고객' 이벤트를 진행한다고 31일 밝혔다.

이번 이벤트는 총 3가지 부문으로 농협은행 신규거래기업을 위한 '시작하는 기업고객 이벤트', 창립 60주년 이상인 기업고객을 위한 '더불어 가는 기업고객 이벤트', 우수기업고객을 위한 '100년을 함께 할 기업고객 이벤트'로 나누어 진행할 예정이다.

'시작하는 기업고객 이벤트'는 이벤트 기간 내 신규 여신 또는 수신(정기예금) 5억원 이상 가입고객에 대하여 자동 응모 및 추첨을 통하여 총 60개사에 농협홍삼선물세트를 제공한다. '더불어 가는 기업고객 이벤트'는 창립 60주년이 넘은(1960년 12월 31일 이전 설립)기업고객 중 농협은행 우수거래기업 총 60개사를 선정하여 나전칠기 자개 명함함을, '100년을 함께 할 기업고객 이벤트'는 농협은행 지역별 우수기업고객 총 60개사에 대하여 금(1돈) 감사패를 제공할 예정이다.

오경근 기업투자금융부문 부행장은 “농협 창립 60주년과 더불어 코로나 19로 지쳐있는 기업고객을 응원하고 감사의 마음을 전하는 기회가 되기를 바란다”며,“향후 100년을 중소기업과 함께 동반성장할 수 있는 NH농협은행으로 거듭 나겠다”고 말했다.

