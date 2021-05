홈플러스 "6월1일은 '우유의 날'…유기농부터 PB까지 한자리에"

' 세계 우유의 날' 맞이 국내 우유 소비 촉진 앞장

유기농우유 기획팩부터 1A등급 PB우유까지 마련

[아시아경제 김유리 기자] 홈플러스는 세계 우유의 날(6월1일)을 맞아 유기농우유(125㎖) 12팩과 유기농 수건이 담긴 '매일 상하목장 유기농우유 기획팩'을 단독 론칭했다고 31일 밝혔다. 해당 기획팩은 전국 모든 점포에서 1만1900원에 5000개 한정 판매한다.

세계 우유의 날은 유엔식량농업기구(FAO)가 2001년 우유의 가치를 알리고 우유 소비 촉진을 위해 선포한 날이다. 홈플러스는 '파스퇴르 후레쉬우유(2.3ℓ)'를 5480원에, '홈플러스 시그니처 1A우유(2.3ℓ)'를 4480원에 판매하는 등 대용량 우유도 다양하게 선보인다.

홈플러스의 프리미엄 자체 브랜드(PB) '홈플러스 시그니처 1A우유' 1ℓ는 1990원, 200㎖(3입)는 1690원에, '홈플러스 시그니처 1A저지방 고칼슘 우유(900㎖)'는 1990원에 판매한다. 6월1일 하루 '서울우유 멸균우유(1ℓ, 2600원)'를 1+1 판매하며 홈플러스 온라인몰에서는 '푸르밀 고칼슘저지방 우유(900㎖×2)'를 3000원에 선보인다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr