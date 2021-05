인천 개별공시지가 전년 대비 8.45% 상승…1㎡당 32만8천원

계양구 11.30%, 남동구 11.17%, 부평구 10.91% 상승

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천의 올해 개별공시지가가 전년 대비 8.45% 올랐다.

인천시는 올해 1월 1일 기준으로 조사한 64만2606 필지의 개별공시지가를 31일 결정·고시했다.

올해 인천의 개별공시지가 상승률은 8.45%로 전년도 4.11%에 비해 4.34%포인트 상승했다. 1㎡당 평균 가격은 32만8984원이다.

지역별로는 계양구(11.30%), 남동구(11.17%), 부평구(10.91%) 순으로 상승률이 높았으며 중구(4.43%), 옹진군(5.55%)은 상승률이 낮았다.

계양구는 박촌·동양·귤현동 등 3기 신도시와 서운산업단지 개발사업 진행으로, 남동구는 고잔동 남동산업단지와 주변 준공업지역, 구월동·간석동 일원 주택재개발정비사업 영향으로, 부평구는 역세권 도시형생활주택 신축 활성화에 따른 토지 수요 증가 등이 지가 변동에 영향을 준 것으로 분석됐다.

인천에서 가장 비싼 땅은 전년도와 같이 부평구 부평동 199-45 금강제화 건물 용지로 ㎡당 1395만원이다. 주거용 토지는 연수구 송도동 9-6 웰카운티 3단지 부지가 ㎡당 335만4000원으로 가장 비싸다.

개별공시지가는 6월 30일까지 부동산 공시가격 알리미 홈페이지 등에서 열람할 수 있으며, 이의가 있을 시 이의 신청서를 군·구에 제출해 재조사를 요청할 수 있다.

공시한 개별공시지가는 건강보험료 산정, 재산세 등 조세와 부담금의 부과 기준, 불법건축물 이행강제금 산정 등 약 61개 분야에 광범위하게 활용된다.

