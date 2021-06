[신간안내]'산에서 만나는 세상' 外

'미소우울증'·'나무는 거짓말을 하지 않는다'

◆산에서 만나는 세상= 순수한 마음으로 산의 멋진 사계절을 담아낸 그림책. 아름다운 변화를 가리키며 자연생활에 대한 꿈을 일깨운다. 아이들은 상상의 나래 아래 온갖 것들로부터 놀이를 찾고 탐험 거리를 만든다. 그렇게 산은 최고의 놀이터이자 생각과 마음을 키우는 학교가 된다. 모두가 서로 존중하며 평화롭게 어울리는 완전한 세상이다.(이레네 페나치 지음·그림/재능교육)

◆나무는 거짓말을 하지 않는다= 연륜연대학은 나이테 분석으로 연대를 측정하고 이에 기초해 과거 기후와 상태까지 연구하는 학문이다. 저자는 그 측정법이 숲과 인간, 기후의 관계를 연구하는 핵심 도구로 발전한 과정을 소개한다. 나이테에 숨은 다양한 지혜와 과학을 알기 쉽게 설명한다. 자연의 놀라운 작동 방식이 인류 문명 발전에 어떤 도움을 줬는지도 알려준다.(발레리 트루에 지음/조은영 옮김/부키)

◆미소우울증= 타인의 눈에 지나치게 예민해진 현대인에게 쉽게 나타나는 마음의 병을 진단한다. 복합적인 실체를 이해하기 쉬운 언어로 풀어내고, 그것이 어떻게 생길 수 있는지 분석한다. 저자는 자기감정을 예리하게 파악하는 노력이 중요하다고 강조한다. "남들 눈에 밝고 행복한 사람으로 보이는 것보다 나 자신에게 솔직한 것이 훨씬 이롭다."(홍페이윈 지음/강초아 옮김/더퀘스트)

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr