'대마초 농장' 잡으러 갔는데 컴퓨터 100대 줄줄이…英 불법 가상화폐 채굴장 적발

[아시아경제 황수미 기자] 영국에서 경찰이 대마초 불법 재배 농장으로 의심되는 한 건물을 급습했는데, 알고보니 가상화폐 채굴장이었다고 28일(현지 시각) 현지 언론이 보도했다.

보도에 따르면 영국 웨스트 미들랜즈 경찰은 지난 18일 샌드웰 지역 산업단지에서 가상화폐 채굴장을 적발했다.

당시 경찰은 한 건물이 대마초 농장으로 의심된다는 제보를 받고 수사에 나섰다. 경찰은 해당 건물에 얼마나 많은 사람들이 드나드는지 조사했고, 드론을 이용해 해당 건물에서 상당한 열기가 나오고 있다는 점을 포착했다.

경찰은 실내에서 대마초를 몰래 재배하기 위해 사용한 대체 조명에서 열기가 나오고 있다고 추정했고, 현장을 급습했다.

하지만 건물에 진입해보니 현장에서 발견된 것은 대마초가 아닌 100대가량의 컴퓨터였다. 경찰은 현장에서 환기장치가 부착된 컴퓨터들이 줄지어 놓여 있는 것을 확인했다. 그곳은 대마초 농장이 아닌 가상화폐를 채굴하는 곳이었다.

경찰 관계자는 "우리 예상과 완전히 달랐다. 대마초 재배시설의 특징이 모두 있었는데, 현실은 관할 지역에서 두 번째로 본 가상화폐 채굴장이었다"라고 말했다고 외신은 전했다.

가상화폐 채굴 자체가 불법은 아니지만, 해당 장소에 막대한 전력을 공급하기 위해 남의 전기를 끌어다 썼다는 점이 문제가 됐고 장비는 압수됐다. 경찰은 수백만 원어치 전기를 훔친 것으로 추정했으며 추가 조사를 진행하고 있다고 전했다.

