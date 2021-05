30대 아파트 '영끌 막차' 우려…올해 금리 인상 뇌관

4월 아파트 매수 1400여건 연령별 최다

2030 부채 급격 상승…주택자금 대부분

서울의 아파트 거래량이 크게 줄어들고 있는 가운데서도 30대가 여전히 가장 활발히 아파트 매수에 나서고 있는 것으로 나타났다. 올해 금리 인상이 가능성이 점쳐지는 상황이라 향후 30대가 향후 가계부채 문제의 뇌관이 될 수 있다는 우려가 제기된다.

30일 한국부동산원의 월별 아파트 거래 현황에 따르면 지난달 서울의 아파트 매매 건수(신고일 기준)는 4194건을 기록했다.

연령대별로 보면 30대가 1430건으로 가장 많고 40대(1078건), 50대(689건), 60대(396건), 70대 이상(239건), 20대 이하(217건) 등의 순이었다.

30대 거래는 전체의 34.1%를 차지했다. 여기에 20대 이하 거래(5.2%)까지 합하면 30대 이하의 비중은 39.3%로 올라간다.

30대 거래 비중은 올해 1월 39.6%로 부동산원이 연령별 통계를 발표한 2019년 이후 최고를 기록했고, 이후 2월 35.9%, 3월 36.1%, 4월 34.1%로 34∼36% 사이에서 유지되고 있다.

30대 이하로 범위를 넓히면 이들의 거래 비중은 작년 8월 40.4%로 처음 40%대에 오른 뒤 올해 1월 44.7%로 최고점을 찍었으며 이후 2월 40.1%, 3월 40.6%, 4월 39.3%로 40% 안팎 수준을 유지하고 있다.

이런 가운데 한국은행이 지난 27일 처음 '연내 기준금리 인상' 가능성을 언급하면서 30대 '영끌'에 대한 우려가 커진다.

실제 기준금리 인상 전부터 대출 금리의 지표가 되는 채권 금리가 미리 뛸 가능성이 크고, 이 경우 가계가 갚아야 할 이자도 갈수록 불어날 공산이 크다.

한국은행이 국회 정무위원회 소속 국민의힘 윤두현 의원에게 제출한 자료에 따르면, 개인 대출(주택담보대출·신용대출 등) 금리가 1%포인트 오를 때 가계대출 이자는 총 11조8000억원 증가한다. 추산은 소득분위별 가계대출(금융부채) 가운데 약 72%를 변동금리 대출로 보고 분석한 결과다.

소득분위별 이자 증액 규모는 ▲1분위 5000억원 ▲2분위 1조1000억원 ▲3분위 2조원 ▲4분위 3조원 ▲5분위 5조2000억원으로, 5분위 고소득층을 빼고 저소득층과 중산층에서만 6조6000억원의 이자 부담이 늘어나는 셈이다.

백종호 하나금융경영연구소 연구위원이 최근 발간한 '코로나 이후 청년층 부채 현황과 시사점' 보고서에 따르면, 코로나19 이후 20·30대 청년 1인당 부채 규모는 다른 연령층에 비해 급격히 상승했다.

연령대별 LTI(소득 대비 부채비율) 상승폭을 살펴보면 20대 이하가 전년 대비 23.8%포인트(p), 30대가 23.9%p 상승했다. 40대가 13.3%p, 50대는 6%p 증가에 그친 것과 대비된다.

연령대별 신규 대출자 비중을 살펴봐도 지난해 9월 기준 신규 대출자 중 30대 이하가 차지하는 비중이 55.3%로 전 연령층을 압도했다.

지난해 3분기 기준 청년층의 대출 규모는 409조원가량인데 이 중 64%를 주택담보대출(173조원)과 전세자금대출(88조원)이 차지하는 것으로 나타났다.

백 위원은 "최근 발표된 차주별 총부채원리금상환비율(DSR) 단계적 적용은 투기 수요 차단을 통해 일부 가계부채 안정화가 기대된다"면서도 "저소득 청년과 사회초년생은 DSR 산정 시 보완책에도 불구하고 금융 접근성 저하가 불가피하기 때문에 체계적인 지원 방안이 필요하다"고 제안했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr