전경선 전남도의원 “광주·전남 맹목적 통합 절대 불가”

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전경선 전남도의회 운영위원장(더불어민주당·목포5)은 광주·전남의 맹목적 통합은 절대 안 된다”고 강력히 반대했다.

30일 전경선 위원장에 따르면 내달 2일 실시하는 전남도의회 제353회 제1차 정례회에 접수된 전남도 제1차 추경안에 ‘광주·전남 행정통합 관련 연구용역 예산’이 포함됐다.

전 위원장은 “광주·전남의 행정통합을 추진하는 과정의 순서가 잘못됐다”며 “시·도민 모두를 위하고 호남의 미래를 내다봐야 할 중차대한 일임에도 의견수렴을 위한 공감대 형성에 왜 이렇게도 인색한지 도무지 이해할 수 없다”고 주장했다.

이어 “수도권 블랙홀과 지방소멸 극복을 위한 지자체 간의 연합과 연대는 필요하고 찬성하나, 여전히 그 문제를 푸는 데 가장 중요한 공론화 과정이 부족한 것은 분명 문제가 있다”며 “올 3월 광주시의 공항 이전 논의 중단 유감 표명에 따른 후속 조치로 연구용역비를 재 상정 한 것은 현직 단체장들의 조급증이 아닌가 싶다”며 쓴소리를 쏟아냈다.

특히 전 위원장은 “시·도 통합과 군공항 이전 문제는 분명히 다른 별건”이라고 강조했다.

아울러 “시·도 통합이라는 두 단어 외에 지역민들에게 어떤 의견을 수렴하려 하는지 다시 한번 되짚어봐야 한다”며 “시·도지사의 의지와 합의보다 더 중요한 게 지역민들의 참여이고 그것이야말로 미래 광주·전남의 비전과 발전 방향을 담아내는 최선의 방법일 것이다”고 지적했다.

그러면서 “이번 제1회 추경에 포함된 광주·전남 행정통합 관련 연구용역비에 대해 전남도에 꼼꼼히 질의할 생각이다”면서 “벼락치기 통합이 되지 않도록 호남권의 균형발전과 미래 광주·전남의 시각에서 조목조목 따져볼 것”이라고 경고했다.

한편 광주·전남 행정통합 연구용역비 2억 원이 포함된 전남도 자치행정국의 추경 예산안 심사는 내달 4일 전남도의회 기획행정위원회에서 있을 예정이다.

