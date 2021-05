파리바게뜨, '파바데이' 3주년 맞아 3배 혜택 제공

[아시아경제 임혜선 기자] 파리바게뜨가 매달 진행하는 대표 프로모션인 ‘파바데이’ 3주년을 맞아 3배 더 풍성한 혜택을 제공한다고 30일 밝혔다.

‘파바데이’는 매월 1일 매장에서 제품 구매 시, 총 구매액이 1만5000원 이상일 경우 3000원 혜택을 제공하는 프로모션이다. 특히, 다가오는 6월 파바데이는 3주년을 기념해 기존 하루인 프로모션 기간을 3일로 연장해 진행한다. 또한 3000원 쿠폰 다운로드 시, 무작위 추첨을 통해 6000원 쿠폰을 발급하는 랜덤 이벤트도 진행할 예정이다.

아울러 파리바게뜨는 오는 31일 오후 8시부터 11번가와 함께 라이브 커머스도 진행한다. 이번 방송은 방송인 ‘강남’과 유튜버 ‘엔조이커플’이 등장해 ‘파바데이 3주년 전야제 파티’라는 테마로 파리바게뜨 자체 디저트 브랜드 ‘케이크 스토리’ 신제품들과 노르디스크 굿즈 등을 소개한다. 라이브 커머스 방송 누계 시청자가 11만명을 달성할 경우 1000명에게 100원딜, 노르디스크 굿즈 쿨러백 증정 행사 등 풍성한 혜택을 전달할 예정이다.

파리바게뜨는 6월 1일부터 3일까지 '1+1 모바일 쿠폰' 프로모션도 진행 예정이다. 6월 1일에는 ‘아이스 캔디’, 2일 ‘우유’, 3일 ‘마카롱’ 순으로 진행되며, 쿠폰은 해피앱과 파리바게뜨 공식 카카오톡 플러스친구를 통해 선착순으로 다운로드 가능하다.

