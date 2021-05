"작년 자동차 부품업계 실적 선방, 적자 기업은 증가"

[아시아경제 이창환 기자] 지난해 국내 자동차 부품업계의 실적이 내수 증가에 힘입어 선방한 것으로 나타났다. 그러나 적자 기업이 늘고 대기업과 중소기업 간 양극화가 심해졌다는 지적이다.

31일 한국자동차연구원은 국내 110개 외부감사 대상 자동차 부품기업을 분석한 결과 지난해 총 매출액은 70조6296억원으로 전년 대비 2.69% 감소했다.

코로나19로 인해 글로벌 자동차 판매가 13.8% 감소하고 우리 부품 수출이 17.3% 줄어든 것에 비하면 선방한 실적이다. 이는 작년 국산차 내수판매가 전년 대비 4.7% 증가한데 따른 영향이라는 분석이다.

매출이 감소한 기업은 77개사였다. 국내 완성차 계열사 10개사의 매출은 2.06% 감소한 38조6649억 원, 비계열사 100개사의 매출은 3.44% 감소한 31조9647억 원을 기록했다. 규모별로 보면 대기업의 매출은 전년대비 2.67% 감소했으며 중소기업은 6.61% 줄었다.

평균 영업이익률은 2019년 3.86%에서 2020년 2.81%로 1.05%포인트 하락했다. 영업이익이 감소한 기업은 68개사였으며 대기업의 평균 영업이익률이 4.08%에서 2.99%로 하락한 반면 중소기업의 영업이익률은 2.02%에서 1.34%로 떨어졌다.

적자 기업도 늘었다. 분석대상 110개 사 중 적자기업 수는 40개사(36.4%)로 전년 대비 17개사 증가했다.

고용을 살펴보면 파악이 가능한 105개사 중 3분의2에서 고용인원이 감소했다. 고용이 감소한 기업은 대기업 62개사 중 49개사, 중소기업 43개사 중 21개사다.

전반적인 경영성과 저하와 산업 내 양극화로 인해 고졸 산업기술인력 감소가 두드러졌으며, 고졸 인력을 포함한 전체 고용인원은 소폭 감소했다고 연구원은 분석했다.

연구원은 산업 내 양극화를 방지하면서 미래차 공급망과 생태계를 구축하는 것이 시급한 과제라고 강조했다.

이항구 한국자동차연구원 연구위원은 "조사된 110개사 총매출에서 중소기업 비중은 2019년 6.99%에서 작년 6.76%로 감소했다"며 "인력과 연구개발 투자와 성장성에서 대기업, 중소기업 간 격차가 확대되고 있어 양극화가 심해지고 있다"고 설명했다.

이 연구위원은 또한 "생태계 측면에서 보면 정부가 내연기관 부품업체의 미래차 전환을 지원 중이나 기존 인력 재교육을 통한 전환배치와 차량용 소프트웨어 인력 양성을 확대해 미래차 공급 생태계를 차질 없이 조성해야 한다"고 덧붙였다.

