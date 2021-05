[아시아경제 윤동주 기자] 30일 서울시내 중심가의 한 주유소에서 보통휘발유가 리터당 2,259원에 판매되고 있다. 전국 평균 휘발유 가격은 4주 연속 상승하며 리터당 평균 1,547원을 기록했다.

전국 평균 최고가 지역은 서울지역으로 전주 대비 4.6원 상승한 리터당 1630.6원을 기록했고, 최저가 지역인 대구 휘발유 가격은 리터당 1516.4원으로 전국 평균 가격 대비 31.1원 낮았다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr