軍 격리 장병엔 부실급식, 점검 나온 의원들엔 푸짐한 '삼겹살 특식'?

[아시아경제 황수미 기자] 최근 군대 내 부실 급식 관련 제보가 이어지며 논란이 계속되는 가운데, 국회의원이 현장점검 차 군대를 방문한 날엔 '부실'과는 거리가 멀어 보이는 특식을 제공해 공분을 사고 있다.

군 내 부실 급식 문제가 커지자 지난 26일 국민의힘 소속 국방위원들(강대식 이채익 한기호 신원식)은 육군 51사단 예하 부대를 직접 방문해 현장점검을 진행했다. 육군 51사단은 최초로 부실 급식 관련 제보가 나온 부대로 알려져 있다.

이날 이채익 의원이 페이스북을 통해 공개한 급식 메뉴에는 삼겹살, 해물된장찌개, 상추쌈, 배추김치 등이 포함됐다. 이는 그간 병사들이 폭로해 온 부실 급식과는 상반된 모습이었다.

이에 군이 정치인 방문 일정과 특식 제공 일정을 일부러 맞췄다는 논란과 함께 전형적인 '보여주기'란 비판이 이어졌다. 누리꾼들은 "국회의원이 점검하러 오는데 늘 주던 대로 나왔겠냐", "제대한 남자들은 다 안다. 높은 사람 오는 날 메뉴가 달라진다는 것" 등의 반응을 보였다. 당시 의원들이 받은 특식의 가격은 평균 1끼에 책정되는 2,930원보다 3배가량 비싼 8,000원에 달했던 것으로 전해졌다.

논란이 커지자 '육군훈련소 대신 전해드립니다' 페이스북 페이지엔 해당 부대 장병이라고 밝힌 누리꾼이 "원래부터 대대 전체가 식사나 위생에 신경 많이 쓰고 있다"며 "매월 마지막 주 수요일은 삼겹살데이라 삼겹살로 늘 먹고 있었고 이 외에도 자주 중대끼리 삼겹살을 구워 먹는다"라고 밝혔다.

또한 해당 군부대 관계자는 언론을 통해 "마침 야당 의원들이 삼겹살데이에 방문해 특식이 제공됐을 뿐"이라며 "급식이 잘 나오는 것처럼 속이려는 의도는 전혀 없었다"고 해명했다. 또한 의원들이 방문한 해당 부대는 부실 급식 관련 최초 폭로 글이 게시된 곳이 아닌, 같은 51사단 예하의 다른 부대라고도 전했다.

