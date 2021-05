부산 소상공인에 ‘3無자금’ 1000억원 풀린다 … ‘보증한도·신용·이자’ 걱정 끝!

부산시, 코로나19 피해 소상공인 특별자금지원 업무협약



5월31일 부산시·부산은행·부산신용보증재단 MOU체결



1년간 이자없이 소상공인 1인 1000만원 1만명 지원키로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 기존 보증한도 무시, 신용도 보지 않고 1년간 이자도 없는 돈이 부산시 소상공인에게 풀린다.

부산시가 코로나19로 피해입은 소상공인 1만명에게 1인 1000만원에 총 1000억원 규모의 파격적인 특별자금을 지원하기로 했다.

부산시(시장 박형준)는 ㈜부산은행, 부산신용보증재단과 함께 코로나19 장기화로 생계형 소상공인 업종의 매출 감소와 임차료 등 고정비용 부담증가로 인한 자금 애로 해소를 위해 ‘코로나19 피해 소상공인 3無 특별자금지원 업무협약’을 체결한다고 30일 밝혔다.

無한도, 無신용, 無이자 등 3가지 대출장벽을 없앤 파격적인 내용으로, 31일 오후 2시 시청 7층 영상회의실에서 협약식이 열릴 예정이다.

이 협약은 코로나19 위기 극복과 경제 활성화 대응책 마련을 위해 열린 ‘민관 합동 제1차 비상경제대책회의’에서 나왔다.

코로나19로 피해입은 소상공인에 대한 대출 규제와 신용한도의 완화 요구에 대해 실효성 있는 대응을 위해 부산시와 지역 대표 금융기관인 부산은행, 부산신용보증재단이 고정틀을 깨고 전격적으로 뜻을 모았다.

지원 대상은 부산지역에 소재하고 2020년 12월 31일 이전에 창업한 소상공인이다.

기존 보증 한도와 무관(無한도)하게 1000만원을 신용등급에 상관없이(無신용), 1년은 無이자로 이후부터는 이차보전 0.8%로 총 5년 동안 지원한다. 부산은행이 50억원을 출연했고, 총 1000억원을 1만명의 소상공인에게 지원한다.

박형준 부산시장은 “코로나19 피해가 가장 큰 소상공인들을 위해 현장의 목소리를 듣고, 실효성 있는 지원책이 필요했다”며 “3無 특별자금 지원이 더 지원받기 어려운 소상공인에게 버팀목이 되길 바란다”고 말했다.

박 시장은 “소상공인에 대해 코로나 이후 회복과 성장을 할 수 있도록 부산시 정책의 최우선 순위를 두고 지원하겠다”고 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr