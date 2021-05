경북도, 외신기자클럽 초청 1박2일 '팸투어'

영양 자작나무 숲, 안동 군자마을, 고령 지산동 고분군 투어

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북도는 지난 28~29일 이틀간 외신기자클럽 회원을 초청해 주요관광지와 문화유산을 알리는 팸투어를 진행했다고 30일 밝혔다. 이번 일정에는 영양 자작나무숲, 안동 군자마을, 고령 지산동 고분군 등 경북의 대표 이색 관광지가 포함돼 인기를 끌었다.

첫 일정으로 방문한 영양 자작나무 숲은 영양군 수비면 죽파리에 위치하고 있으며 축구장 42개 크기로 1993년에 조성됐다. 이 숲은 국가지정 명품 숲으로, 올해부터 많은 관광객들이 편하게 즐길 수 있도록 주변 기반시설을 조성하고 있다.

이어 방문한 군자마을은 안동시 와룡면 오천리에 위치하며 600년 전 광산김씨 김효로가 정착하면서 형성됐다. 조선시대 전기부터 끊임없이 많은 학자들을 배출해 냈고, 20여 채의 고택이 원형 그대로 잘 보존되어 있다.

외신기자단은 마지막 일정으로 세계문화유산 등재를 추진하고 있는 고령 지산동 고분군을 방문했다. '가야고분군'은 가야연맹의 각 권역을 대표하는 고분군으로 신라, 백제 등 주변의 중앙집권적 고대국가와 병존하며 연맹이라는 독특한 정치체계를 유지했던 가야문명을 실증하는 독보적인 증거다. 특히, 동아시아 고대 문명의 한 유형을 보여주는 중요한 유적으로 평가받고 있다.

이철우 경북도지사는 "경북은 대한민국에서 문화유산을 가장 많이 보유하고 있고, 자연경관도 최고로 아름답다"며 "오늘 참석 하신 분 모두가 경북의 아름다움을 알리는 전도사가 되어주고, 특히 지산동 고분군의 세계문화유산 등재에 각별한 관심을 가져달라"고 했다.

한편 이번 외신기자 팸투어에는 참가 언론사의 절반을 차지한 일본을 비롯한 7개국 14개 언론사 16명이 참가했다.

참가 언론사는 APTV·스카이뉴스(영국), 렉스(미국), 이타르타스(러시아), ABC뉴스(호주), 마이니치신문·니혼게이자이·산케이신문·쇼우가쿠칸·동경신문·Jiji Press·Sangyo Times(일본), SCMP(사우스차이나모닝포스트)(중국), Central News Agency(대만) 등이었다.

