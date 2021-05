티몬, 전 직원 대상 '백신휴가' 제도 도입…최장 6일 유급휴가

[아시아경제 김보경 기자] 온라인쇼핑몰 티몬은 28일부터 전 직원을 대상으로 코로나19 백신 접종에 따른 유급 휴가를 시행한다.

이번 백신휴가제 도입에 따라 티몬은 모든 임직원에게 각 회차별 백신 접종 시 '2+1일' 유급휴가가 지급된다.

접종 당일부터 주어지는 기본 유급휴가 2일에 더해, 이상 반응이 있을 경우 의사 소견 없이도 추가로 1일의 휴가가 주어져 한 차례 접종 시 최장 3일의 유급휴가를 쓸 수 있다.

두 차례의 접종이 필요한 아스트라제네카(AZ) 백신 접종 시 길게는 6일의 휴가가 가능한 셈이다.

또한 잔여백신(예약 취소 백신)을 당일 예약해 접종할 경우에도 바로 휴가를 사용할 수 있게 한다.

티몬 관계자는 "직원들이 코로나19 감염 위험으로부터 두려움을 떨치고 보다 안전하게 생활할 수 있도록 백신 접종을 적극 독려할 계획"이라며 "접종률 상승으로 코로나19 조기 극복에 기여하겠다"고 밝혔다.

