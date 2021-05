속보[아시아경제 임주형 기자] 29일 강원도 보건당국에 따르면 이날 오후 6시 현재 강원지역에서 발생한 코로나19 확진자는 원주시 8명, 춘천시 5명, 홍천과 철원군 각 1명이다.

춘천에서는 유흥업소발 기존 확진자와 접촉한 20대 등 4명이 추가 확진돼 유흥업소발 확진자는 33명으로 늘었다.

원주에서도 유흥업소발 확진자 4명이 추가돼 유흥업소 관련 누적 확진자는 48명으로 집계됐다.

