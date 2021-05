바이든 대통령, SNS에 文대통령 백악관 방문 사실 전하며 한미동맹 의미 부여

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 29일 조 바이든 미국 대통령이 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글을 공유하며 "바이든 대통령님, 감사합니다"라는 메시지를 전했다.

바이든 대통령은 SNS를 통해 문 대통령이 지난주 미국 백악관을 방문한 사실을 전하며 70년간 이어진 한미동맹에 대해 의미를 부여한 바 있다.

