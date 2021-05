▲김옥희씨 별세, 유교현·은숙·경희·강현씨 모친상, 김현수·이응관씨 장모상, 김선희씨 시모상, 유제훈씨 조모상 = 29일 오전 7시20분, 가톨릭대 인천성모병원장례식장 1호실(032-517-0710), 발인 31일 오후 7시

