손정민 친구 측 "술 마신 시점부터 블랙아웃…토사물 묻어 티셔츠 버려"

[아시아경제 이정윤 기자] 서울 한강공원에서 실종됐다 숨진 채 발견된 대학생 손정민(22)씨 사건과 관련해 함께 있었던 친구 A씨 측이 22쪽에 달하는 2번째 입장문을 발표했다. A씨 측은 손씨의 유족이 제기한 의혹에 대해 해명하며 온라인상에서 퍼지고 있는 억측을 삼가줄 것을 요청했다.

A씨 측 변호인인 법무법인(유한) 원앤파트너스 정병원 변호사는 29일 입장문을 통해 "유족의 입장에서는 현재의 결과만을 놓고 A씨와 그 부모의 여러 언행에 대해 의사가 어떠하였는지, 어떻게 해석하고, 어떻게 이해할 것인지 나름대로 추측하고 의혹을 제기할 수도 있다"라면서도 "이는 책임이 오로지 A씨 측에게 있음을 전제하고 있는 것으로 지나치게 결과론적인 억측이 아닐까 한다"고 했다.

앞서 손씨의 아버지 손현(50)씨는 입장문과 자신의 블로그 등을 통해 당시 A씨가 블랙아웃 상태였던 것이 맞는지를 비롯해 입었던 티셔츠를 다음날 신발과 함께 버린 점 등 여러 의혹을 제기했다.

"한강공원에서 고인 만나 술 마시기 시작한 시점부터 블랙아웃"

A씨 측은 우선 블랙아웃 시점에 대해선 "A씨의 기억이 거의 소실된 시점인 블랙아웃은 고인을 만나 술(소주 2병, 청주 2병)을 산 후 한강공원에서 자리를 잡고 새로 술을 마시기 시작한 시점 이후, 실종 전날인 지난달 24일 오후 11시 14분께"라며 "A씨는 그 전에 있었던 일에 대해선 평범한 수준으로 기억하고 있지만 오후 11시 14분 이후 재차 술을 마시기 시작한 시점부터 다음날 오전 6시 10분께 한강 공원에 2차 방문을 마치고 귀가한 때까지 기억은 거의 없다"고 설명했다.

"고인 끌어 올린 기억과 입수는 서로 무관"

또 손씨의 입수 경위를 A씨가 알거나 연관돼 있을 것이라는 의혹과 관련해선 "고인이 언덕에서 넘어지는 것 같은 장면과 고인을 끌어올리러 가다가 A씨도 미끄러졌던 것 같은 기억, 이후 고인을 끌어올린 것 같은 기억에 대해선 1차 참고인 조사 당시부터 일관되게 진술한 사항"이라면서 "한강과 일정한 거리가 있고 A씨에게 물에 젖은 흔적이 없는 것을 보면 언덕 부근에서 고인을 끌어올린 기억과 고인의 입수는 서로 무관할 것으로 판단된다"고 했다.

이어 "고인의 휴대전화에 위치추적 애플리케이션(앱)이 설치돼 있고 그 휴대전화를 A씨가 계속 소지했을 가능성이 높은 것을 볼 때 해당 앱의 내용이 공개되면 이러한 일이 있던 시점과 A씨의 동선에 대한 오해를 해소하는데 도움이 될 것으로 생각된다"고도 말했다.

당시 입었던 티셔츠 "토사물 묻어 버려"

A씨 측은 신발과 함께 티셔츠까지 버린 경위에 대해서도 해명했다. A씨 측은 "티셔츠는 2장에 1만원 정도 하는 것으로 오래 입어 낡은 상태에서 토사물까지 묻어 있어 버린 것"이라며 "토사물이 좀 묻었다고 세탁조차 하지 않고 옷과 신발을 쉽게 버리냐는 의문을 제기하기도 하지만 각자의 생활 방식의 차이가 의혹의 원인이 되는 것은 부당하다"고 주장했다.

또 "A씨의 티셔츠와 신발이 젖은 것 같다고 주장하며 의혹을 제기하나 티셔츠가 물에 젖어 있는지, 신발이 무거워져 있는지, 신발 끈이 어떤지 등의 사항은 해당 폐쇄회로(CC)TV로 식별할 수 없다"며 "CCTV는 전문가가 아닌 이상 분석이 어렵고 A씨가 장시간 야외에 있었고, 또 잠들었던 사정까지 감안하면 귀가 당시 물어 젖지 않은 상태였더라도 충분히 추워 할 수 있었음을 쉽게 알 수 있다"고 설명했다. 그러면서 "유족 말에 따르면 ‘신발과 티셔츠는 젖어있으나 반바지는 젖지 않았다’는 것이 되는데 이런 일이 현실적으로 가능하다고 보는 것 자체가 비상식적"이라고 덧붙였다.

15분 동안 강비탈만 오르내린 이유 설명

실종 당일 A씨와 그 가족이 주변은 찾지 않고 15분 동안 강비탈만 번갈아 오르내린다는 지적에 대해선 "A씨와 아버지가 강비탈 부근에 머문 시간은 각각 7∼8분 정도"라며 "A씨의 아버지는 한강공원 안쪽에 들어간 것이 처음이었는데 생각했던 것보다 공원에서 강까지의 거리가 가까워 위험해보였기 때문에 놀라 강 쪽을 보게 됐고 강비탈 아래쪽으로 내려가지 않으면 보이지 않는 공간이 있어 혹시라도 고인이 그쪽에 누워 있는 것은 아닌지 확인하기 위해 내려가 천천히 이동했던 것"이라고 했다.

실종 신고 않고 찾는데 소극적이었다는 이유에 대한 해명도

A씨와 그 가족이 경찰이나 소방당국, 손씨의 유족에게 전화를 하지 않았다는 점에 대해서는 "새벽 시간에 A씨의 집으로부터 한강공원까지는 6~7분 정도면 도착할 수 있는 거리로 가깝고, A씨의 아버지는 당시 고인이 놀던 장소에서 잠들어 있을 것이라 생각했을 뿐 긴급한 상황이라는 인식이 없었다"고 밝혔다.

A씨가 실종 이후 손씨를 찾는데 소극적이었다는 지적에 대해선 "전단지 배포 등을 언급하며 고인을 찾는 것에 적극 참여하겠다는 의사를 피력했지만 고인의 어머니는 '요새는 인터넷 등을 활용하여 찾는 것이 중심이고 밖으로 나갈 일이 별로 없으니 괜찮다'며 부드럽게 거절했다"고 설명했다. 또 "이후 고인의 유족이 A씨와 그 부모를 의심하는 태도를 보이고 블로그에서도 문제제기를 하거나 A씨를 의심하는 댓글 등에 다소 동조하는 태도를 보였기에 고인을 찾는 데 참여하려 해도 거절당할 것으로 예상했고 적극 협력하기가 다소 곤란했다"고 주장했다. 신원노출 등의 우려로 밖에 나가는 것에 대한 어려움도 있었다고 했다.

"자살·가출 가능성 먼저 암시한 일 없어"…억측 자제 요청도

A씨 측은 A씨가 손씨의 유족에게 손씨의 자살이나 가출의 가능성을 언급했다는 것에 대해서도 해명했다. A씨 측은 "고인의 부모님이 A씨와 그 부모에게 고인의 행방에 대해 물어보고 싶다며 만남을 요청했다"면서 "A씨에게 '부모는 모르고 친구만 알 수 있는 고민 같은 것을 혹시 알고 있느냐'라며 고인의 고민에 대해 아는 것이 있는지 거듭 물었다"고 했다. 이어 "가족, 학업, 고인의 할머니가 돌아가신 것 등 고인으로부터 들은 고민을 말했던 것"이라며 "A씨는 고인의 자살 또는 가출의 가능성에 대해 먼저 암시한 일이 전혀 없고 고인의 아버지가 대화 도중 눈물을 흘려 이를 위로하기 위해 '고인이 꼭 돌아올 것'이라고 말한 사실은 있다"고 말했다.

A씨 측은 온라인상 확인되지 않은 억측에 대한 자제도 요청했다. A씨 측은 "근거 없는 억측과 의혹 제기, 허위사실유포 및 모욕, 신상털기 등 각종 위법행위가 여전히 계속되고 있다"라면서 "현재 인터넷에 올려놓은 관련 글들을 모두 삭제해 주실 것을 진심으로 부탁드리고 이 시점부터 더 이상 피해가 발생하지 않도록 도와주기를 요청드린다"고 밝혔다.

