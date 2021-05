제주 강풍·비구름에 항공기 8편 결항·42편 지연

[아시아경제 황윤주 기자] 제주 지역에 바람이 강하게 불고 비구름대가 몰려오면서 제주국제공항을 오가는 항공기 운항이 차질을 빚고 있다.

28일 한국공항공사 제주지역본부에 따르면 이날 오전 10시 35분 원주에서 출발해 제주로 도착할 예정이었던 진에어 LJ432편이 결항하는 등 오후 3시 현재 8편(도착 4, 출발 4)이 결항했다. 또 연결편 접속이 늦어지면서 42편(도착 31, 출발 11)이 지연 운항했다.

현재 제주도 전역에는 강풍주의보가 발효 중으로, 제주공항에는 급변풍경보와 강풍경보가 내려졌다.

이날 운항이 예정된 항공편은 모두 489편이다.

제주도 전 해상과 남해서부 서쪽 먼바다에 풍랑주의보가 발효돼 오후 3시 기준 제주 기점 10개 항로 16척의 여객선 중 8개 항로 11척만 운항하고 있다.

기상청은 29일 오전까지 제주에 바람이 초속 10∼16m로 매우 강하게 불겠다고 예보했다. 최대순간풍속은 초속 21m 이상일 것으로 전망된다. 이날 오후 3시 기준 지점별 최대순간풍속(초속)은 제주공항 21.9m, 제주 19.1m, 구좌 18.4m, 외도 18.1m 등이다.

