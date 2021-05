상명대 재직 동문 교수회, 후배 제자들에게 장학금 전달

‘제자 사랑 후배 사랑 장학금’ 63명에게 전달

[아시아경제 한진주 기자] 상명대학교 서울캠퍼스에 재직중인 동문 교수들이 월급 일부를 모아 조성한 장학금을 제자들에게 건넸다.

상명대 서울캠퍼스 재직 동문 교수회는 27일 오후 장학금 수여식을 열고 63명의 학생에게 4600만원의 장학금을 전달했다. 장학금 수여식은 코로나19 상황을 고려해 지난해부터 온라인으로 진행하고 있다.

동문 교수 46명은 매월 월급에서 일정액을 모아 장학금을 조성했다. 교수들의 추천을 받아 학업 열정이 뛰어나거나 가정 형편이 어려운 학생, 학교생활에 열심히 참여하며 타 학생에게 모범이 되는 경우, 학생이 진로를 설계하고 미래를 준비하는 과정에 지원이 필요하다고 판단되는 학생들을 선정했다.

교수회는 "우리가 학교로부터 받은 사랑을 제자이자 후배인 학생들에게도 전해주고 싶다는 생각으로 시작한 활동"이라며 "학생들의 미래를 격려하고 응원하는 마음에서 매년 장학금을 모아 전달하고 있다"고 말했다.

교수회는 2011년부터 제자이자 후배 총 455명에게 4억1050만원을 전달했다.

