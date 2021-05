정의용 "미국, 백신 지원과 한미연합훈련 무관"

[아시아경제 유인호 기자] 정의용 외교부 장관이 28일 “미국 정부의 코로나19 백신 지원과 한미연합 군사훈련은 무관하다”고 밝혔다.

정 장관은 이날 오전 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 ‘우리 정부가 코로나19를 이유로 한미훈련을 안 한다고 하니까 미국이 백신을 제공하기로 한 게 아니냐’는 김석기 국민의힘 의원의 질문에 “백신 공급은 한미훈련 때문이 아니다”며 “별도의 문제”라고 답했다.

정 장관은 이어 “(한미)훈련 규모·방식 등은 (양국) 군 당국 간 협의를 통해 결정될 것”이라고 강조했다.

정 장관은 도쿄올림픽 조직위원회가 홈페이지 지도에 독도를 일본 영토로 표기한 것과 관련해 “가능한 최대로 강력한 대응을 할 것”이라고 말했다.

정 장관은 이 문제에 대한 외교부의 대응책을 묻는 김영주 더불어민주당 의원의 질의에 “이미 일본 측에 강력히 항의했다”며“독도에 대한 잘못된 (일본의) 행동에 대해서는 용납하지 않을 것”이라고 말했다.

