靑 김오수 청문보고서 송부 요청…野 "야당 핑계로 임명 강행하나"

[아시아경제 이지은 기자, 박준이 기자] 청와대가 김오수 검찰총장 후보자에 대한 청문경과보고서 재송부를 요청한 가운데, 야당은 김 후보자가 "정치적 중립성·도덕성과 자질 모두 부적격"이라며 부적격이라고 지적하고 야당을 핑계로 임명을 강행하고 있다고 비판했다.

국민의힘 법제사법위원회 위원들은 28일 국회에서 기자회견을 갖고 "인사청문회를 통해 드러난 의혹만으로도 김 후보자는 정치적 중립성·도덕성과 자질 모두 부적격"이라고 밝혔다.

대표적인 부적격 사례로는 ▲김학의 전 차관 불법 사찰 및 불법 출국 금지 사건 피의자 ▲국민권익위원장·금융감독원장·공정거래위원장 후보 거명된 친정부 코드 인사 ▲전관·후관예우 고액 변호사 자문료 수수 ▲법무차관 퇴임 직후 라임·옵티머스 사건 관련자 변론 ▲김웅 대검 미래기획단장 방송토론회 불참 종용 ▲아들 입사지원서에 아버지 직업 기재 논란 등을 꼽았다.

앞서 여야는 지난 26일 김 후보에 대한 인사청문회를 개최했지만 파행으로 끝났다. 청문보고서 제출 시한인 26일을 넘기자 문재인 대통령은 27일 오후 김 후보에 대한 인사청문경과보고서를 31일까지 재송부해 달라고 국회에 요청했다. 야당의 반대에도 임명을 강행하겠다는 의지의 표출로 해석된다.

김 후보자가 임명된다면 문 정부에서 32번째로 '야당 패싱'을 통해 임명된 장관급 인사가 된다. 국민의힘 의원들은 "민주당이 마치 기다렸다는 듯이 '더 이상 청문회는 열지 않겠다'고 야당에 일방적으로 통보했다"며 "처음부터 제대로 된 인사청문회 따위는 안중에도 없었고, 야당 핑계를 대며 임명강행 절차에 들어간 것"이라고 주장했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr