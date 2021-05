삼성엔지니어링 용인하수처리장, 누적처리량 6억t 돌파

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 19,300 전일대비 200 등락률 +1.05% 거래량 599,454 전일가 19,100 2021.05.28 09:37 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 5주 연속 '팔자'…더존비즈온 가장 많이 담아반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! 국가 반도체 전략 최대 수혜株삼성엔지니어링, 1Q 영업익 1073억…전년比 26%↑ close 은 수지 레스피아(하수처리장) 등 회사가 운영 중인 경기 용인 하수처리장의 누적 하수처리용량이 6억t을 넘어섰다고 28일 밝혔다.

수지 레스피아는 용인시 도심에 자리잡은 12만4560㎡(약 3만,000평)의 대규모 하수처리시설이다. 삼성엔지니어링이 2010년 완공한 뒤 2030년까지 운영을 담당한다.

삼성엔지니어링은 용인시 내 하수처리장 총 12곳을 함께 건설해 운영 중인데 하수처리량을 합하면 하루 약 14만t 규모다. 이 처리장에서 지난 12년간 처리한 하수의 양을 계산하면 6억t에 달하며, 이는 팔당댐의 총 저수량 2억4000만t의 약 2.5배에 해당한다고 회사 측은 설명했다.

삼성엔지니어링은 하수처리시설을 모두 지하화하고 특허를 보유하고 있는 기술인 'PADDO' 시스템을 적용해 수처리 약품사용을 줄이면서도 하천의 부영양화를 유발하는 질소와 인의 발생을 최소화했다. 인근 한강 수계로 흘러가는 탄천과 성복천 상류에 각각 하루 3만t의 하천유지용수를 공급해 수자원의 재활용과 인근 생태계를 보존하는 역할도 하고 있다.

수지 레스피아는 지상에 주민자치센터와 스포츠센터, 아트홀, 축구장, 육상트랙, 공원 등 주민 편익시설을 조성했다. 랜드마크인 120m 높이의 전망타워도 있다. 이를 토대로 2008년에는 국제물협회(IWA)가 주관하는 '프로젝트혁신대상'에서 동아시아-태평양지역 디자인 부문 우승을 했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr