아이파크몰, 야외 공간 활용 '주말 플리마켓' 연다

'더 가든' '더 루프탑' 공간 활용, 야외 플리마켓 개최

[아시아경제 김유리 기자] HDC그룹 내 유통 전문 기업인 HDC아이파크몰이 주말을 맞아 플리마켓 행사를 진행 한다고 28일 밝혔다.

이번 플리마켓은 아이파크몰 내 '더 가든'과 '더 루프탑' 공간을 활용해 야외 행사장 형태로 마련됐다. 행사장 전 구역 방역에 특히 집중해 고객들이 안심하고 쇼핑을 즐길 수 있도록 했다고 아이파크몰은 밝혔다.

아이파크몰 7층 '더 루프탑' 광장에서는 29일과 30일 양일간 국내 최대 규모를 자랑하는 플리마켓 행사인 '띵굴시장'이 지난해 동탄 띵굴 시장 이후 1년 만에 개최 된다.

이번 용산 아이파크몰 '띵굴시장'은 1880㎡(570평) 규모 넓은 야외 공간에서 푸드, 리빙, 패션, 키즈 등 4가지의 카테고리 100여개 부스로 구성 됐다.

아이파크몰 4층 '더 가든'에서는 푸드, 라이프스타일, 패션 등 다양한 카테고리에 걸쳐 약 20여명 셀러들이 참여해 진행 되는 유럽풍 스트리트 마켓 '슈퍼마르셰 마켓'이 28일부터 30일까지 총 3일간 진행된다.

아이파크몰 4층 카페거리에서는 설립 50주년을 맞이한 국제 환경단체 그린피스의 미디어아트 특별전 '나, 우리 그리고 지구'가 28일부터 내달 17일까지 총 3주간 진행 된다.

이번 미디어아트에서는 2030년까지 온실가스 배출량을 2010년 대비 절반으로 감축하지 못할 경우 벌어질 상황을 체험할 '긴급 기후재난 문자'부터 인간의 활동이 지구에 미치는 영향을 표현한 '지구의 아픔' 등 점차 심해지는 기후 위기의 심각성을 대중들에게 알릴 5종의 전시 작품들이 전시된다.

아이파크몰은 '2019년 친환경 건설 산업 대상 환경부장관상' '2019 한국에너지대상 산업통상자원부 장관 표창' '2020 건축물 온실가스·에너지 우수 사례 성과 공유회 국토교통부 장관 표창'을 수상한 바 있다. 아이파크몰은 "친환경 복합쇼핑몰로서의 입지를 다져온 만큼, 고객들이 환경문제에 대한 관심을 갖고 함께 공감 할 수는 계기를 마련하고자 그린피스와 함께 이번 미디어아트 특별전을 준비하게 됐다"고 말했다.

한편 아이파크몰 야외 플리마켓인 '띵굴시장'과 '슈퍼마르셰 마켓'은 우천 시 행사장 환경에 따라 일정이 취소 될 수 있다.

