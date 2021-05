[클릭 e 종목] 삼성바이오로직스, 3공장 완전 가동 기대

[아시아경제 황준호 기자] 메리츠증권은 28일 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 829,000 전일대비 12,000 등락률 +1.47% 거래량 19,509 전일가 817,000 2021.05.28 09:20 장중(20분지연) 관련기사 코스피 오후들어 하락폭 축소…3160선코스피 보합권 출발…3160선 횡보美 증시 혼란에 투자심리 위축…코스피 약보합으로 마쳐 close 의 투자의견을 매수로 유지하고 목표 주가를 100만원으로 제시했다.

메리츠증권은 3공장의 완전 가동에 따른 영업 레버리지 효과가 본격적으로 발생해 30%에 가까운 영업이익률 가능할 것으로 전망했다. 모더나 위탁 생산에 따른 효과도 긍정적으로 내다봤다. 정확한 수익 측정은 어렵지만 수억 도즈 규모 수주시 1도즈 당 1달러로 단가를 계산해도 실적 개선에는 큰 도움이 될 것이라는 게 메리츠증권 측 분석이다.

삼성바이오로직스의 1분기 실적은 공장의 정기 보수와 3공장 생산 초기 물량 인식에 따라 시장 기대치보다 못미치는 수준으로 나타났다. 매출액은 2608억원으로 전년 대비 25.95% 많아졌으며 영업이익은 743억원으로 전년 대비 18.7% 늘었다.

