추미애, 조국 자서전 출간에 "조국의 시련, 개인사 아닌 촛불시민 개혁사"

[아시아경제 김초영 기자] 추미애 전 법무부 장관이 다음달 출간을 앞두고 있는 조국 전 법무부 장관의 저서 '조국의 시간'을 소개하며 "조국의 시련은 촛불로 세운 나라의, 촛불개혁의 시작인 검찰개혁이 결코 중단되어서는 안됨을 일깨우는 촛불시민 개혁사"라고 강조했다.

추 전 장관은 28일 자신의 페이스북에 "조 전 장관의 시련은 개인사가 아니다"라며 이같이 적었다.

추 전 장관은 조 전 장관에 대해 "촛불시민의 명령인 검찰개혁의 깃발을 들고 앞장서 나갔고 검찰의 강력한 저항 한가운데로 돌진했고 온 가족과 함께 시련과 모욕의 시간을 견뎌내고 있다"며 "무소불위의 검찰 권력과 여론재판의 불화살 받이가 된 그에게 우리가 해야 할 일은 중단없는 개혁으로 성큼성큼 나아가는 것"이라고 밝혔다.

그러면서 "'조국의 시간'은 우리의 이정표가 돼야 한다"고 덧붙였다.

앞서 조 전 장관은 27일 자신의 페이스북에 "오랜 성찰과 자숙의 시간을 보내며 조심스럽게 책을 준비했다"면서 "2019년 8월9일 법무부 장관 후보로 지명된 후 벌어진 일련의 사태를 정리하고, 알려지지 않은 이야기를 책으로 출간한다"고 소개했다.

그는 "검찰·언론·보수 야당 카르텔이 유포한 허위사실이 압도적으로 전파돼 재판을 받는 상황이지만 최소한의 해명을 해야 한다고 생각했다"며 "이 책을 수백만명의 촛불 시민들께 바친다"고 전했다.

