포항시, 주말마다 송도해상공원서 해양레포츠 체험

6월 5일부터 3주간 해양레포츠 무료체험, 패달·카약·파워보트 운영

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 포항시는 6월 5일부터 3주간 주말에 송도 해상공원에서 '도심 속 해양레포츠 체험'을 운영한다고 28일 밝혔다.

기간 중 체험장소로 이용하는 해상공원은 도심 속에 자리잡은 해양문화 수변공원으로, 평소에는 음악분수 감상과 체력단련을 위해 가족단위로 방문하고 있으며 수시로 해양체험의 장소로도 활용하는 곳이다.

이번 해양레포츠 체험은 패달보트(4인승), 카약(2인승), 파워보트(11인승, 7인승) 등의 종목으로 구성됐다. 체험기간 주말 동안 오전 11시부터 오후 7시까지 무료체험으로 운영한다. 회차별로 매시간 정각에 시작해 시간당 40여 명 참여 가능하다.

참여 신청은 28일 오전 10시부터 포항해양스포츠아카데미 홈페이지에서 신청 가능하다. 코로나19 확산방지를 위해 정해진 인원만큼 100% 사전 온라인접수로만 받을 예정으로 현장접수는 실시하지 않는다.

체험기간에는 키마위크와 함께하는 만들기체험(미니요트, 요트세일 카드지갑, 파라코드 팔찌), 워터보드 공연, 포토인화존, 독도사진전 등 풍성한 볼거리도 제공된다.

조철호 해양산업과장은 "도심 속에서 즐기는 해양체험을 통해 해상공원이 해양레저 복합문화공간으로서 자리매김할 수 있을 것"이라며 "이번 기회를 통해 코로나블루를 치유하며 가족들과 즐거운 시간을 보내길 바란다"고 전했다.

