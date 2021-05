[클릭 e종목] "롯데리츠, 올해 배당수익률 5.3% 전망"

[아시아경제 이민지 기자]NH투자증권은 28일 롯데리츠 롯데리츠 330590 | 코스피 증권정보 현재가 5,710 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,610 2021.05.28 07:46 장시작전(20분지연) 관련기사 국내 상장 리츠의 반격[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일배당시즌 다가온다… 부활하는 ‘리츠’ close 에 대해 투자의견 매수와 목표주가 7300원을 유지했다.

올해 3월 롯데리츠 롯데리츠 330590 | 코스피 증권정보 현재가 5,710 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,610 2021.05.28 07:46 장시작전(20분지연) 관련기사 국내 상장 리츠의 반격[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일배당시즌 다가온다… 부활하는 ‘리츠’ close 는 유상증자 완료로 백화점 6개점, 마트 4개점, 아울렛 3개점, 물류센터 1개점 등 총 14개 점포(자산규모 2조3000억원)를 확보했다. 이번 유상증자를 통해 포삼된 신규 자산 백화점 2개점(중동·아산), 마트 2개점(계양·춘천), 아울렛 1개점(이천) 물류센터 1개점(김포)는 8000억원 규모에 달한다. 이민재 NH투자증권 연구원은 “물류센터가 포함된 점은 향후 롯데그룹이 보유한 다양한 자산이 편입될 수 있는 가능성을 보여준 것”이라고 말했다.

올해 1분기 실적은 영업수익 207억원 영업이익 127억원으로 전년동기대비 각각 8%, 6% 성장했다. 배당가능이익은 147억원으로 같은기간 6.7% 늘어난 것으로 추정된다.

영업수익과 영업이익은 각각 950억원, 630억원으로 예상되는데 2분기부터 1분기 편입된 신규 자산 효과가 본격화되며 이익 증가도 계속될 것으로 추정된다.

현재 주가 기준 올해 배당수익률은 5.3%로 전망된다. 이민재 연구원은 “업종 내 다른 자산을 보유한 회사들 대비 높은 배당수익률과 롯데 그룹을 중심으로 계속되는 자산 편입 등을 고려하면 업종 재 최선호주로 유지한다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr