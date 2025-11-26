롯데건설, 부도설 유포자 고소…"악의적 루머 강력 대응"

서울 서초구 롯데건설 본사 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

롯데건설이 최근 증권가와 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 퍼진 '부도설'에 대해 "사실무근"이라며 강경 대응에 나섰다.

롯데건설은 26일 "근거 없는 지라시가 회사의 신용을 훼손하고 있다"며 최초 작성자와 유포자를 신용훼손 혐의로 고소했다고 밝혔다.

이날 SNS에는 "이름만 들어도 알만한 대형 A건설사가 곧 회생에 들어간다"는 내용의 글이 퍼졌다. 이 글은 "업계에 소문이 파다하다", "제2의 레고랜드 사태가 우려된다"는 등 자극적인 표현을 담고 있다. 이후 A사가 롯데건설이라는 내용으로 확대 재생산됐다.

이에 대해 롯데건설 측은 즉각 반박에 나섰다. 롯데건설은 "최초 루머 작성자와 유포자를 상대로 신용훼손 혐의로 26일 고소장을 접수했다"며 "향후 발생하는 허위사실 유포에 대해서도 강력히 대응할 것"이라고 했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



