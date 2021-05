경기도, 청년들의 일터·삶·공정함 이야기하는 '2030 공감토크' 개최

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도와 경기도여성가족재단이 청년들의 일터, 삶, 공정함에 대해 이야기하는 '2030 공감토크'를 개최한다.

도는 29일 '예, 우리는 이걸 원합니다'를 주제로 청년들의 사연, 현장 인터뷰, 뉴스 등을 활용해 패널들이 이야기하는 방식의 토크쇼를 진행한다고 28일 밝혔다 .해당 영상은 30일 오후 8시 도청 공식 유튜브(https://www.youtube.com//ggholics)를 통해 방송된다.

진행은 방송인 오나미ㆍ이수지씨가 맡는다. 패널로 김영미 연세대 사회학과 교수, 유지은 아나운서, 이길보라 영화감독이 함께 한다.

참석자들은 ▲2030 청년이 일하고 싶은 일터 ▲MZ세대가 원하는 삶 등에 대해 이야기한다. 또 서로가 공존하며, 평등하게 살아가기 위해 어떻게 해야 할지에 대해서도 자유롭게 의견을 나눈다.

도 관계자는 "공감토크를 통해 청년세대가 중시하는 가치를 이해하고, 공정하게 대우받는 평등한 직장 문화 정착을 위해 우리 사회가 고려해야 할 것은 무엇인지 생각해 보는 시간이 됐으면 한다"고 전했다.

