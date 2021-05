[아시아경제 이준형 기자] 소상공인시장진흥공단은 28일 오후 2시부터 서울 마포구에 위치한 드림스퀘어 스튜디오에서 '새로운 소진공, 성과공유포럼'을 개최한다고 밝혔다.

이번 포럼은 소진공이 코로나19 위기 극복을 위해 추진해온 다양한 노력과 성과를 종합하기 위해 마련됐다. 소상공인의 장기화된 위기를 극복하기 위해 필요한 지원 방안에 대해서도 논의가 이뤄진다.

또한 소진공은 이번 포럼에서 최근 화두가 된 ESG(환경·사회·지배구조)경영과 관련해 지금까지 실천해온 성과를 공유하고 관련 비전을 제시한다. 이번 포럼은 사회적 가치 실현에 대한 의지를 확고히 하는 자리라는 게 소진공의 설명이다.

조봉환 소진공 이사장은 "공단은 그동안 코로나19로 위기를 맞은 소상공인과 전통시장에 대한 지원 효과를 높이기 위해 지속적으로 혁신해왔다"면서 "앞으로도 현장밀착형 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

