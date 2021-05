▲한성화씨 별세, 정선영, 영대, 선혜, 재욱(기업자산매각지원처 팀장) 모친상, 김동식, 유헌재 장모상, 장유경 시모상, 유희조 외조모상 = 27일 서울 강동구 둔촌동 서울중앙보훈병원 장례식장 2층 7호실, 발인 29일 오전 6시, 장지 대전 국립현충원

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr