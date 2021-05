[아시아경제 기하영 기자]씨티카드의 잠재적 인수 후보로 언급되던 현대카드가 "씨티카드 인수 의사가 없다"고 27일 밝혔다.

현대카드 관계자는 "씨티카드 인수와 관련해 초기에 검토한 바 있지만, 최종적으로 인수 의사가 없음을 밝힌다"고 말했다.

앞서 씨티그룹은 지난달 15일 한국에서의 소비자금융 사업 철수 방침을 발표했다. 이와 관련해 한국씨티은행이 자산관리(VM)·신용카드·대출 등 소비자 금융부문의 통매각을 추진하는 것으로 알려졌으나, 최근 투자은행(IB) 업계에서 현대카드가 한국씨티은행의 신용카드 사업 부문을 인수할 것이란 관측이 나왔다.

현대카드가 씨티카드를 인수할 경우 삼성·KB국민카드와의 2위권 경쟁에서 우위를 점할 수 있다는 분석이 힘을 얻으면서 현대카드가 씨티카드의 잠재적 인수 후보로 부상했었다. 씨티카드의 국내시장 점유율은 1% 정도다.

