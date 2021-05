"P4G 오는 바이든, 무슨 선물 받을까?"…靑, '언박싱' 이벤트

[아시아경제 이지은 기자] 청와대는 '2021 P4G(녹색성장 및 글로벌 목표 2030을 위한 연대) 서울 녹색미래 정상회의'의 성공적인 개최를 위해 이달 29일까지 대국민 참여 행사 '정상 선물 언박싱'을 진행한다고 27일 밝혔다.

이번 행사는 정상회의에 참석하는 해외 정상들에게 전하는 선물을 국민이 직접 열어볼 수 있는 기회를 마련한 이벤트로 국민 누구나 참여할 수 있다.

이벤트는 29일까지 진행되며, 2021 서울 녹색미래 정상회의 홍보영상을 보고 관련 퀴즈 정답을 유튜브 댓글로 작성해 참여하면 된다. 홍보영상은 P4G 서울 정상회의 홈페이지 또는 유튜브에서 '2021 P4G 서울 정상회의'를 검색해 접속하면 된다.

참여자 중 추첨을 통해 해외 정상 선물세트와 기념선물 등 경품을 제공한다. 당첨 결과는 31일 오후 6시 P4G 정상회의 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

