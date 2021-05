진주시,‘한국의 가장 사랑받는 브랜드 대상’ 2년 연속 수상

365일 24시 시간제 보육사업 등 아이 낳고 키우기 좋은 양육환경 조성 노력 돋보여



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시가 27일 오전 서울 더플라자호텔 그랜드볼룸에서 열린 2021년 한국의 가장 사랑받는 브랜드 대상에서 2년 연속 ‘아이 키우기 좋은 도시’ 부문 대상을 받았다.

시 직영 365일 24시 시간제 보육사업 전국 최초 시행, 장난감 은행 운영 등 특화된 시책 시행으로 시민들의 큰 호응을 얻었으며, 이번 수상으로 명실공히 대한민국에서 아이 키우기 가장 좋은 대표도시로 자리매김하게 됐다.

시가 자랑하는 ‘365일 24시 시간제 보육 사업’은 야간경제활동, 병원 진료 등 긴급한 사정으로 아이를 맡길 곳이 없는 부모들에게 양육의 어려움을 해소해 주는 제도다.

시는 사업 시행으로 2019년 정부혁신 우수사례 경진대회에서 대통령상, 2020년 행정안전부 주민 생활 혁신 우수사례 혁신 챔피언 인증패를 수상했다.

이 같은 성과에 힘입어 올해는 1개소를 더 늘려 4개소로 확대 운영하기로 했다.

또한 장난감 구매에 따른 경제적 부담을 경감하고 영유아 가정에 놀이 체험 행사를 제공하기 위한 ‘장난감 은행’ 6개소를 운영하고 있으며, 직접 찾아가는 장난감 은행 서비스인 ‘해피버스데이’는 1일 평균 300여명의 시민이 이용하고 있다.

이날 대상을 받은 조규일 진주시장은 “아이들이 행복한 도시 만들기 위해 아동 친화적 시책을 적극적으로 발굴해 아이 낳고 키우기 좋은 양육환경 조성에 더욱 박차를 가하겠다”고 소감을 밝혔다.

한편 시는 정부 인건비가 지원되지 않는 민간·가정어린이집 학부모 부담 보육료를 전액 지원하고 연장보유가 전담 교사를 배치했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr