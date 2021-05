카카오게임즈 계열사 프렌즈게임즈-웨이투빗 합병

[아시아경제 부애리 기자] 카카오게임즈의 핵심 계열사 프렌즈게임즈와 웨이투빗이 합병한다.

프렌즈게임즈와 웨이투빗은 27일 이사회를 개최해 합병을 최종 결의했다. 오는 7월 초 합병 절차를 마무리할 예정이다.

합병 후 존속 법인은 프렌즈게임즈로 정욱·송계한 대표가 공동 대표를 맡는다.

회사 측은 이번 합병으로 블록체인 기반의 NFT(대체불가토큰) 기술을 활용해 게임과 음원, 영상, 미술품 등 문화 콘텐츠의 디지털 가치를 유통하는 플랫폼을 구축한다고 밝혔다. 나아가 메타버스와의 접목도 모색해 나갈 계획이다.

프렌즈게임즈는 2018년 출범한 캐주얼 게임 전문 개발사다. 카카오프렌즈 지식재산권(IP)을 기반으로 한 게임 '프렌즈타운'을 선보이고 신작 프로젝트킹(가칭)' 등 다양한 장르의 모바일 게임을 개발 중이다.

지난해 12월 카카오게임즈 계열사로 편입된 웨이투빗은 블록체인 기반 디지털 콘텐츠 플랫폼 '보라(BORA)'를 운영 중이며 블록체인 기반의 다양한 사업을 영위하고 있다.

회사 측은 "각 사의 근간이 되는 개발과 사업은 지속적으로 전개하고, 각각의 전문 역량을 융합해 사업적 시너지를 극대화 할 것"이라고 밝혔다.

