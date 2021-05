케어랩스 굿닥, 예방접종 케어 솔루션 ‘나의 건강’ 서비스 출시

[아시아경제 장효원 기자] 케어랩스 케어랩스 263700 | 코스닥 증권정보 현재가 10,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,216,010 전일가 10,200 2021.05.27 15:30 장마감 관련기사 케어랩스, 1분기 순이익 21억… 전년 比 144.2%↑케어랩스 자회사 굿닥, 코로나19 자가검사키트 공급 본격화케어랩스, 검색 상위 랭킹... 주가 2.39% close 자회사 굿닥(대표 박경득, 임진석)이 예방접종 케어 솔루션 ‘나의 건강’ 서비스를 출시했다.

‘나의 건강’ 서비스는 개인의 예방접종 내역부터 향후 일정 등을 비롯해 코로나19 접종 내역 증명까지 관리해주는 개인 건강정보 종합 케어 솔루션이다. 해당 서비스에서는 영유아기부터 성인기에 걸쳐 이미 완료되거나 향후 필요한 모든 접종 서비스를 편리하게 관리해주는 개인별 ‘예방접종관리’ 시스템부터, 나아가 가족건강관리 기능까지 지원해준다.

회사 측은 현재까지 성인 예방 접종관리를 종합적으로 관리해주는 민간 서비스가 없었던 만큼, 과거 접종을 완료한 내역부터 향후 필요 일정까지 계획할 수 있다는 점에서 사용자 편의성을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

굿닥 박경득 대표이사는 “기존의 병원 방문, 예약, 접수 등과 관련해 토탈 케어 서비스를 제공해왔던 굿닥은, 한층 세분화된 개인 맞춤형 ‘나의 건강’ 서비스 제공을 통해 사용자들에게 좀 더 편리한 종합 헬스케어 플랫폼으로 기능을 강화해 갈 수 있을 것”이라며 “특히, 최근 해외여행 및 기타 공공장소 출입에 사용 폭이 넓어지고 있는 코로나19 백신 접종 내역증명서 관리 기능도 지원되는 만큼, 향후 접종자들을 대상으로 한 다양한 할인 제휴 혜택을 강화를 통해 백신 접종률 증대에 기여해가며 정부의 방역 정책에 발맞춰 다각적 노력을 기울여 갈 계획”이라고 전했다.

‘굿닥’은 국내 사용자 수 1위 비대면 헬스케어 플랫폼으로 가까운 병원 검색, 진료 예약, 진료 및 약제비 결제 등에 이르는 병원진료 전 과정의 원스톱 케어 시스템을 제공하고 있다. 최근엔 보험 청구, 굿닥스토어를 통해 다양한 헬스케어 상품의 최저가 판매에 나서는 등 사용자 편의 서비스를 지속적으로 확장해가고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr