美 오하이오주, 100만달러 '코로나19 백신 복권' 첫 당첨자 나와

접종률 뒤처진 오하이오주

접종률 높이고자 도입…280만명 몰려 성황

[아시아경제 권재희 기자] 미국 오하이오주에서 코로나19 백신 복권 첫 당첨자가 나왔다.

26일(현지시간) AP통신에 따르면 오하이오주는 백신 복권 '백스 어 밀리언'의 첫 당첨자가 해밀턴카운티 실버톤에 거주하는 아비가일 버겐스케라는 여성이라고 발표했다. 아비가일은 100만달러를 거머쥐는 행운을 얻었다. 또 다른 당첨자로 대학교 학비를 받는 이는 몽고메리카운티 엥글우드에 사는 조제프 코스텔로라는 14세 남학생이다.

오하이오주는 백신접종에 뒤처진 주 중 하나로 백신 접종률을 높이기 위해 접종자를 대상으로 '백스 어 밀리언'을 도입했다.

백스 어 밀리언은 성인과 12~17세 접종자 중에서 1명씩 선정해 각각 100만달러(약 11억1790만원)와 생활비를 포함한 대학교 학비를 주는 일종의 복권 사업이다. 이번 발표를 비롯해 총 다섯 차례 당첨자를 낼 예정이다.

오하이오주는 지난 12일 백신 접종률을 높이고자 향후 5주간 수요일마다 접종자 가운데 1명을 선정해 100만달러를 주겠다고 발표한 바 있다.

일각에서는 '돈 낭비'라는 비판도 일었으나 접종률을 높이는 데는 성공했다.

AP통신 분석에 따르면 백신을 접종하기 시작한 16세 이상 주민의 백신 접종률은 백스 어 밀리언 시행이 발표된 이후 일주일간 33% 증가했다.

백신을 한 번이라도 접종한 주민 비율도 약 45%로 뛰었다.

마이크 드와인 오하이오주지사는 이날 트위터에 "접종자 중 1명에게 100만달러를 주는 것은 돈 낭비라며 내게 미쳤다고 말하는 사람도 있다는 것을 안다"라면서 "하지만 팬데믹 상황에서 진짜 낭비는 원하면 누구나 접종받을 수 있도록 백신이 준비됐는데 코로나19로 목숨을 잃는 것"이라고 썼다.

미국에선 백신 접종률을 높이고자 복권제도를 도입하는 주가 늘어나고 있다.

콜로라도주는 오하이오주와 같은 방식의 접종자 대상 복권사업을 실시하겠다고 25일 발표했고 이에 앞서 오리건주는 백신을 한 번이라도 맞은 18세 이상 접종자를 대상으로 당첨금 1만~100만달러 로또를 실시하겠다고 21일 밝혔다.

뉴욕주와 메릴랜드주 역시 각각 당첨금이 최고 500만달러와 40만달러인 백신 복권사업을 20일 발표했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr