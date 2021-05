[아시아경제 조유진 기자] 아마존이 연례 할인행사인 '프라임데이'를 내달 21일부터 이틀간 연다.

블룸버그 통신은 26일(현지시간) 내부 소식통을 인용해 프라임데이 행사가 내달 21일부터 이틀간 열릴 예정이라고 전했다.

아마존은 최근 내부 직원들에게 날짜를 알리고 향후 공식 발표가 있을 때까지 정보를 기밀로 유지할 것을 요청했다고 이 통신은 전했다.

다만 코로나19 확산 여파로 인도와 캐나다에서는 올해 행사 진행을 취소하기로 했다.

아마존 프라임데이는 프라임서비스를 이용하는 회원을 대상으로 1년에 한 번 열리는 할인행사로 지난 2015년부터 시작됐다.

통상 7월에 열렸던 아마존 프라임데이 행사는 지난해 코로나19 팬데믹 여파로 몇차례 연기되며 10월에 열린 바 있다.

