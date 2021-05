공수처, '조희연 특채 의혹' 압수물 분석 마무리

[아시아경제 배경환 기자] 조희연 서울시교육감의 해직교사 부당 특별채용 의혹과 관련 서울시교육청 간부가 고위공직자범죄수사처(공수처)에 출석했다. 압수물 반환 작업을 위한 것으로 이제는 본격적인 참고인 조사에 이뤄질 예정이다.

27일 법조계에 따르면 특채 과정에 관여한 것으로 알려진 조 교육감의 전 비서실장 A씨(현 정책안전기획관)가 이날 오후 과천 공수처 청사에 출석했다.

A씨는 2018년 7~8월 전국교직원노동조합(전교조) 출신이 포함된 해직교사 5명의 특별채용 과정에서 조 교육감의 지시에 따라 지인 등이 포함된 심사위원회를 구성해 서류·면접 심사에 부당하게 관여했다는 의혹을 받고 있다.

앞서 공수처는 지난 18일 서울 종로구 서울시교육청에 검사와 수사관 등 인력 20여명을 투입해 10시간에 걸친 압수수색을 진행했다.

법조계에서는 압수물 분석·반환이 이뤄진 만큼 앞으로는 참고인 등 조사가 이뤄질 것으로 보고 있다. 참고인 소환조사에는 특채에 반대 의견을 냈던 부교육감, 교육정책국장, 중등교육과장 등이 대상이 될 전망이다

