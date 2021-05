전남도교육청, 식중독 예방진단 컨설팅 시행

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 27일 학교급식 위생사고 예방을 위한 ‘식중독 예방진단 컨설팅’을 실시한다고 밝혔다.

이번 컨설팅은 광주지방식약청과 합동으로 식중독 의심 환자 발생교, 1일 3식 제공교, 신규 영양교사 배치교 등 11교를 대상으로 5월부터 10월까지 이뤄진다.

도교육청, 지역교육지원청, 광주지방식약청 직원으로 구성된 컨설팅단은 첫 컨설팅을 27일 목포공업고등학교에서 시작했다.

이들은 학교급식 현장을 방문해 식자재 검수 단계부터 보관, 조리, 배식, 최종 섭취 단계까지 급식 전반에 대한 위생 상태와 오염 가능성 유무를 진단 컨설팅한다.

올해는 광주지방식약청에서 신속 검사 차량을 지원해 조리기구, 종사자, 조리식품에 대한 위생 간이검사를 하고, 맞춤형 위생교육도 함께 컨설팅 효과를 극대화할 계획이다.

조영래 체육건강예술과장은 “식중독 예방진단 컨설팅 외에도 코로나19 대응 급식실 방역관리에 대한 지속적인 모니터링으로 안전한 학교급식 제공을 위해 최선을 다할 것이다”고 밝혔다.

